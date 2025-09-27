Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:04, 27 сентября 2025Культура

Гуф прокомментировал слухи о новом романе через месяц после расставания с невестой

Рэпер Гуф спровоцировал слухи о новом романе из-за фотографий в соцсети
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @therealguf

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, спровоцировал слухи о новом романе. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

В соцсети у артиста появилась фотография с девушкой по имени Вероника Нестерова. Отмечается, что в ее профиле опубликован кадр, на котором запечатлена рука рэпера на колене. «Множество фотографий с цветами, недвусмысленные послания "самому заботливому мужчине" и два билета на Пхукет: для нее и Гуфа», — говорится в сообщении.

Сам исполнитель заявил, что Нестерова является артисткой его лейбла. «Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так», — сказал он.

В августе стало известно, что Гуф расстался с возлюбленной Разият Салаховой. Пара была вместе с 2023 года. В ноябре 2024-го артист сделал девушке предложение на своем концерте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

    Снег выпал еще в одном российском регионе

    В Раде заявили об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского

    Эрдоган заявил о подливающих бензин в огонь конфликта на Украине «баронах войны»

    Из 19-го пакета санкций против России исключили один пункт

    В России поставили задачу ограничить рост цен на бензин

    Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами

    Стало известно об ударе по снабжению военного производства Украины

    Названа причина смерти актрисы из «Глухаря» и «Мимино»

    Европейскую страну обвинили в желании нажиться на поставках нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости