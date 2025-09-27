Гуф прокомментировал слухи о новом романе через месяц после расставания с невестой

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, спровоцировал слухи о новом романе. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

В соцсети у артиста появилась фотография с девушкой по имени Вероника Нестерова. Отмечается, что в ее профиле опубликован кадр, на котором запечатлена рука рэпера на колене. «Множество фотографий с цветами, недвусмысленные послания "самому заботливому мужчине" и два билета на Пхукет: для нее и Гуфа», — говорится в сообщении.

Сам исполнитель заявил, что Нестерова является артисткой его лейбла. «Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так», — сказал он.

В августе стало известно, что Гуф расстался с возлюбленной Разият Салаховой. Пара была вместе с 2023 года. В ноябре 2024-го артист сделал девушке предложение на своем концерте.