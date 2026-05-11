Россия
22:08, 11 мая 2026

В России потерялись еще две фуры с узбекскими пчелами-нелегалами

Марина Совина (ночной редактор)

В России потерялись две фуры с узбекскими пчелами-нелегалами, их местонахождение неизвестно, ведутся поиски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Два большегруза с насекомыми из Узбекистана въехали через пункт пропуска в Челябинской области. Но водители не доставили пчел в карантинную зону», — говорится в материале.

Санитарный контроль для насекомых является обязательной процедурой безопасности. Проверки также проходят в соседней Оренбургской области.

Причиной нелегального завоза пчел является дешевизна узбекских пчелопакетов, а также сезонность, поскольку пчелы из теплого региона уже активны и производят мед, а отечественные только пробуждаются после зимы.

Ранее сообщалось об одной фуре с 1700 нелегальными пчелами из Узбекистана. Машина пересекла пограничный пункт в Астраханской области в начале апреля. Но до карантина в курганской деревне машина не доехала и пропала. Южные насекомые не прошли карантин и могут быть заражены и смертельно опасны.

