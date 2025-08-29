Гуф расстался с невестой

Рэпер Гуф заявил о расставании с невестой Разият Салаховой

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, расстался с возлюбленной Разият Салаховой. Его слова приводит Super.ru в Telegram.

«Расстались, да. Пытались сохранить отношения, как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для нее», — заявил исполнитель.

Отмечается, что пара была вместе с 2023 года. В ноябре 2024 артист сделал девушке предложение на своем концерте.

