Гуф отреагировал на обвинения в приеме наркотиков

Близкие Гуфа опровергли, что рэпер принимал наркотики в Калининграде

Представители рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, прокомментировали сообщение о возбуждении админстративного дела из-за приема наркотиков. Об это говорится на странице сообщества Гуфа во «ВКонтакте».

Ранее в Telegram-канале Amber Mash появилось сообщение, что рэпера заподозрили в приеме наркотиков перед концертом в Калининграде 23 августа. Отмечается, что Долматов отказался от медицинского освидетельствования, против него возбудили административное дело.

Представители артиста заявили, что информация о том, что Гуф находился в состоянии наркотического опьянения во время концерта, является ложной. Близкие музыканта объяснили, что к Алексею Долматову обратились сотрудники полиции и тот действительно отказал проходить освидетельствование. В материале говорится, что Гуф опасался, что поездка в стационар поставит проведение концерта под угрозу, и предложил полицейским пройти процедуру сразу после мероприятия.

«Гуф не находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения», — также подчеркнул его адвокат Сергей Жорин. Он заметил, что это могут подтвердить концертный директор рэпера и его сестра Ольга Долматова. Судя по сообщениям в соцсетях, концерт Гуфа в Калининграде состоялся.

Ранее стало известно, что рэперу Гуфу может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей за исполнение запрещенного трека «Тем, кто с нами». Артист частично исполнил композицию во время концерта во Владивостоке 9 августа.