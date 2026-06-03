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09:08, 3 июня 2026Из жизни

Бывшего настоятеля Шаолиня приговорили к 24 годам тюрьмы

Бывшего настоятеля монастыря Шаолинь приговорили к штрафу и 24 годам тюрьмы за хищения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cancan Chu / Getty Images

В Китае суд приговорил бывшего настоятеля легендарного монастыря Шаолинь Ши Юн Синя к 24 годам тюрьмы за коррупцию и хищения. Об этом сообщает NBC News.

Суд в провинции Хэнань также оштрафовал 61-летнего монаха на 3,5 миллиона юаней (44,4 миллиона рублей). Утверждается, что с 2003 по 2025 год Ши Юнсинь, используя должность настоятеля, присвоил более 131 миллиона юаней (около 1,6 миллиарда рублей) лично и в сговоре с другими. В 2012-2022 годах он растратил на личные нужды более 151 миллиона юаней (около 1,9 миллиарда рублей).

Суд установил, что Синь также нарушал буддийские заповеди, поддерживая длительные сексуальные и партнерские отношения с несколькими женщинами и имея как минимум одного ребенка. Настоятель признал вину, добровольно раскрыл неизвестные следствию детали и раскаялся. Суд счел его преступления особо тяжкими, отметив, что они «причинили серьезный вред и оказали негативное влияние на жизни других людей».

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Ши Юн Синь руководил монастырем Шаолинь с 1999 по 2025 год. В китайских СМИ его называли «монахом — генеральным директором» за активное развитие коммерческих проектов: от шоу кунг-фу до продажи сувениров. Официально он был задержан в 2025 году. Приговор вступил в силу в мае, имущество осужденного конфисковано. Новый настоятель монастыря уже назначен.

Монастырь Шаолинь остается одной из главных туристических достопримечательностей Китая и известен во всем мире своими боевыми искусствами.

Ранее в Таиланде жители деревни в провинции Каласин поймали настоятеля местного буддийского храма в келье с любовницей. К храму пришло несколько десятков жителей, требовавших проверить комнату настоятеля. Люди били в барабан, вели прямые трансляции протестов в социальных сетях и призывали вмешаться полицию.

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