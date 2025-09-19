Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 19 сентября 2025Из жизни

Настоятеля храма поймали ночью в келье с любовницей

The Thaiger: В Таиланде настоятеля храма поймали в келье с 40-летней любовницей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mr.Thanathip Phatraiwat / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде жители деревни в провинции Каласин поймали настоятеля местного буддийского храма в келье с любовницей. Об этом сообщает The Thaiger.

Около 11 часов вечера 16 сентября селяне подняли тревогу и начали собираться около храма. Поводом для возмущения стало заявление одного из прихожан, который увидел, как в келью настоятеля святилища вошла женщина. После этого высокопоставленный монах запер дверь.

К храму пришло несколько десятков жителей, требовавших проверить комнату настоятеля. Люди били в барабан, вели прямые трансляции протестов в социальных сетях и призывали вмешаться полицию. Представители власти вошли в покои монаха и обнаружили его в компании 40-летней местной жительницы. Прихожане заявили, что женщина является любовницей настоятеля, и потребовали, чтобы он немедленно отрекся от сана.

Материалы по теме:
Настоятеля легендарного монастыря Шаолинь арестовали. Как в этом замешаны секс и деньги?
Настоятеля легендарного монастыря Шаолинь арестовали.Как в этом замешаны секс и деньги?
3 августа 2025
Настоятели монастырей годами спали с одной женщиной и отдали ей сотни миллионов. Как она соблазнила высшее духовенство?
Настоятели монастырей годами спали с одной женщиной и отдали ей сотни миллионов.Как она соблазнила высшее духовенство?
26 июля 2025
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

Монах заявил, что они с гостьей не делали ничего предосудительного. По его словам, женщина просто принесла ему грибы. Однако люди не поверили в это, так как в деревни уже более трех лет ходили слухи, что настоятель состоит в сексуальных отношениях с несколькими женщинами.

Этот инцидент получил широкий резонанс на фоне крупного секс-скандала с участием высшего буддийского духовенства Таиланда. В июле выяснилось, что 35-летняя Вилаван Эмсават состояла в сексуальной связи с 12 высокопоставленными буддийскими монахами и выманила у них сотни миллионов батов за три года.

В полиции заявили, что расследуют возможную незаконную связь настоятеля храма из Каласин, однако решение о дисциплинарных мерах в его отношении должно принимать духовенство.

В июле настоятеля легендарного китайского храма Шаолинь Ши Юн Синя обвинили в воровстве и сексуальных связах с несколькими женщинами. Монаха отстранили от руководства монастырем и арестовали.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    Посол России заявил об угрозах Калининградской области со стороны Дании

    Российские военные рассказали о тактике минирования территории ВСУ

    В США усомнились в возможности Украины выжить без поддержки Запада

    Настоятеля храма поймали ночью в келье с любовницей

    Вероятность прямого участия НАТО в войне против России оценили

    Блогерша предложила токсичный способ расстаться с изменником

    Новый способ взыскания долгов с россиян расакрыли

    В США нашли предполагаемое орудие убийства россиянина на фестивале

    Названы невозможные для замены ИИ 5 профессий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости