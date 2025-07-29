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17:01, 29 июля 2025Из жизни

Настоятеля легендарного монастыря обвинили в запретных сексуальных связях и воровстве

The Guardian: Настоятеля Шаолиня обвинили в запретных романах и воровстве
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Claro Cortes IV / Reuters

В Китае настоятеля легендарного буддийского монастыря Шаолинь обвинили в запретных сексуальных связях с несколькими женщинами и растрате средств. Об этом пишет The Guardian.

В понедельник, 28 июля, Буддийская ассоциация Китая объявила, что лишила сана Ши Юн Синя за «подрыв репутации буддийской общины и образа монаха». В отношении высокопоставленного священнослужителя, который возглавлял Шаолинь с 1999 года, ведется расследование. Власти обвинили настоятеля в многочисленных многолетних романах с женщинами, а также в том, что у него есть как минимум один ребенок, появившийся в ходе этих отношений.

Кроме того, Синя подозревают в растрате храмовых средств на собственные нужды. Расследование проводят несколько государственных структур, а его результаты будут опубликованы позже. Как сообщает The Guardian, 10 лет назад Синь уже сталкивался с подобными обвинениями. Речь шла о том, что несколько любовниц родили от монаха, а его самого пытались уличить в воровстве из монастырской казны. Однако в 2016 году Синь был полностью оправдан судом.

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Китайские СМИ также опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения, что 27 июля опальный настоятель пытался бежать в США с несколькими любовницами и 20 детьми.

Синь имеет неоднозначную репутацию среди буддистов Китая. В частности, монаха обвиняют в том, что он перевел деятельность Шаолиня на коммерческие рельсы, уделяя больше внимания продаже брендовых товаров монастыря и организации постановочных шоу для туристов, чем духовной деятельности.

Ранее в Таиланде более десятка высокопоставленных монахов уличили в романе с одной и той же женщиной. Она получила от них более 350 миллионов батов (888 миллионов рублей) за три года.

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