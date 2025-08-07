Из жизни
21:12, 7 августа 2025Из жизни

Выманившей у настоятелей монастырей сотни миллионов женщине предъявили новое обвинение

Тайке Эмсават, соблазнившей 12 монахов, предъявили новое обвинение
Никита Савин
Никита Савин

Фото: somdul / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде 35-летней Вилаван Эмсават, которая состояла в сексуальной связи с 12 высокопоставленными буддийскими монахами и выманила у них сотни миллионов батов за три года, предъявили новое обвинение. Об этом пишет Daily Star.

Находящейся под стражей Эмсават, также известной под прозвищем Сика Гольф (Мирянка Гольф), предъявили обвинения в незаконных азартных играх. Женщину арестовали 15 июля и обвинили мошенничестве и шантаже известных монахов и настоятелей буддийских монастырей, которых она соблазнила. После ареста на ее счетах нашли только 40 тысяч батов (около 100 тысяч рублей), хотя от своих жертв она получила как минимум 385 миллионов батов (952 миллиона рублей).

Сразу же появилась информация, что женщина спустила полученные деньги в онлайн-казино. Теперь Эмсават обвинили в том, что она играла нелегально. За это она может получить еще год тюрьмы и должна будет заплатить по одной тысяче батов (2,5 тысячи рублей) за каждый эпизод. Как пишет Daily Star, изначально утверждалось, что ставки тайки в нелегальных играх достигали шестизначных сумм за раз. Теперь выяснилось, что суммы были меньше, однако расследование началось и в отношении сайтов, на которых играла мошенница.

При этом обвинения в шантаже и нелегальных азартных играх пока расследуются отдельно. Эмсават содержится в Центральном женском исправительном учреждении Таиланда. Какой срок ей может грозить за мошенничество, пока неизвестно.

18 июля Эмсават впервые прокомментировала свои преступления. В телевизионном интервью она заявила, что испытывала угрызения совести, занимаясь сексом с монахами, однако ей были нужны деньги, чтобы кормить семью.

