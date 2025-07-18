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19:12, 18 июля 2025Из жизни

Переспавшая с 12 монахами женщина рассказала об угрызениях совести

Мошенница из Таиланда, соблазнившая 12 монахов, рассказала об угрызениях совести
Никита Савин
Никита Савин

Фото: dailystar.co.uk

Мошенница из Таиланда, которая переспала с 12 буддийскими монахами и шантажом выманила у них 350 миллионов батов (926 миллионов рублей) впервые прокомментировала свои преступления. Об этом сообщает Daily Star.

Вилаван Эмсават призналась, что соблазнила 12 высокопоставленных монахов и регулярно занималась с ними сексом. Женщина жила за счет этих духовных лиц, которые дали обет безбрачия и платили ей огромные суммы, чтобы скрыть свои похождения.

Эмсават впервые дала интервью и рассказала об угрызениях совести в связи со случившимся. «Настоятель хорошо обо мне заботился. Он давал мне все, что я просила. Однажды я захотела Mercedes, и он купил его, заплатив три миллиона батов (7,2 миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру») наличными», — сказала Эмсават.

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Женщина, по ее словам, знала, что совершает грех, занимаясь сексом с духовными лицами, однако продолжала делать это, чтобы прокормить детей. При этом в полиции заявили, что на счетах Эмсават в момент ареста было лишь 44 тысячи батов (100 тысяч рублей), так как она спустила полученные шантажом миллионы на онлайн-казино.

11 из 12 священнослужителей, уличенных в связях с Эмсават, лишили сана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

Скандал начал разгораться в июне после того, как настоятель храма в центре Бангкока внезапно сложил с себя сан, порвал связи с семьей и уехал из Таиланда. Так как священнослужитель был весьма известен в духовной среде, началось расследование. Вскоре выяснилось, что он состоял в длительных сексуальных отношениях с Эмсават и регулярно переводил ей крупные суммы. После ареста женщины появились сведения и о других монахах, спавших с ней и плативших ей за молчание. У мошенницы нашли около 80 тысяч фото и видео, на которых она занимается сексом со своими жертвами.

Сразу же после ареста Эмсават сообщалось, что она предоставила полиции список мужчин, с которыми состояла в сексуальных связях. В нем, помимо монахов, значились политики и состоятельные люди.

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