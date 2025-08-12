Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:39, 12 августа 2025Культура

Гуфа могут наказать за запрещенный трек

Mash: Организаторам концерта Гуфа грозит большой штраф за пропаганду наркотиков
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Рэперу Алексею Долматову, известному как Гуф, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей за исполнение запрещенного трека «Тем, кто с нами». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также отмечается, что наказание может затронуть и организаторов концерта артиста во Владивостоке — штраф от 800 тысяч до миллиона рублей или запрет на работу до 90 дней за пропаганду наркотиков. По информации источника, во время выступления в «Фетисов арене» музыкант исполнил запрещенную композицию, однако пел только цензурированные части трека, рассчитывая на поддержку зала.

«Если во время концерта организаторы или исполнители нарушают статью 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств), сотрудники МВД уполномочены составить протокол об административном правонарушении», — сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

В начале августа Роскомнадзор запретил на территории России размещение и распространение трека рэперов Басты, Гуфа и Вити АК-47 «Тем, кто с нами». «В ней [композиции] содержится информация о способах изготовления и использования наркотических веществ», — заявили в РКН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей. Судно якобы входит в «теневой флот России»

    В МИД Украины территориальные уступки назвали «Мюнхеном-2»

    Раскрыты гонорары ушедшего на пенсию Леонтьева

    Humvee ВСУ получили «ежовую» защиту

    Власти Коми рассказали о последствиях первой с начала СВО атаки ВСУ на регион

    Раскрыты последствия отмены шведского стола в Турции

    Вучич отреагировал на сообщения о планах уволить пророссийских политиков

    Танцоры экс-солистки группы «Мираж» рассмешили пользователей сети

    Предсказан скорый переход еще одного города в ДНР под контроль России

    Раскрыта причина возможных увольнений пророссийских политиков в Сербии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости