Звезду реалити-шоу нашли в реке без признаков жизни

Экс-участника шоу «Аляска: Семья из леса» Мэтта Брауна нашли в реке без признаков жизни

Бывшего участника американского реалити-шоу «Аляска: Семья из леса» (Alaskan Bush People) Мэтта Брауна нашли в реке без признаков жизни. Об этом пишет Page Six.

Брат звезды реалити-шоу сообщил, что его нашли в реке Оканоган в штате Вашингтон. Поиски были организованы после звонка в полицию от свидетеля, который сообщил, что видел, как Браун сидел в реке на мелководье, а затем его унесло течение.

Точную причину случившегося предстоит выяснить судмедэксперту. При этом сообщается, что Браун злоупотреблял алкоголем и наркотиками, а перед пропажей переживал тяжелое расставание. Кроме того, незадолго до исчезновения звезда реалити-шоу обеспокоил фанатов во время прямого эфира: он был обнажен и держал при себе оружие.

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