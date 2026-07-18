Российскую базу отдыха проверят после массового отравления

Прокуратура на Ставрополье организовала проверку из-за отравления на базе отдыха

Прокурорские органы инициировали проверку в связи с появившейся информацией в медиа о массовом отравлении людей на базе отдыха у водохранилища Волчьи Ворота возле села Новоселицкого. Подробности журналистам ТАСС раскрыли в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Ведомству предстоит оценить соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Подчеркивается, что особое внимание будет зафиксировано на оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Ход и результаты проверки взяли на контроль.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха возле села Новоселицкого в Ставропольском крае произошло массовое отравление. За медицинской помощью обратились как минимум 40 человек.