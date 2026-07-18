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01:24, 18 июля 2026Наука и техника

В ВОЗ раскрыли способ избежать рака

В ВОЗ назвали отказ от табака и алкоголя способом профилактики рака
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Отказ от алкоголя и табака является одним из наиболее эффективных способов профилактики рака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает в себя отказ от табака и алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность, защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации (ВПЧ и гепатит В) и ранней диагностики», — указано в сообщении.

В организации отметили, что своевременный доступ к качественному лечению остается самым эффективным способом снижения заболеваемости раком.

Ранее ученые раскрыли неожиданную причину повышенного риска рака легких. К этой болезни может привести избыточный жир в области живота — эксперименты подтвердили, что при избытке жировой ткани опухоли легких развиваются быстрее.

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