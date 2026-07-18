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01:28, 18 июля 2026Путешествия

В России разработали новые правила возврата ж/д билетов

ФАС выступила за отмену платы по возврату ж/д билетов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой по отмене действующего ценового регулирования в отношении платы, взимаемой ж/д перевозчиками за возврат билета, а также предложила установить ее предел в размере 10 процентов стоимости самого билета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что регулирование стоимости услуг по оформлению возврата средств за такой неиспользованный билет осуществляется государством. С пандемии коронавируса цена была снижена до минимального размера. Сегодня фиксируется повышение числа возвращаемых билетов в три раза, если проводить параллели с периодом до пандемии, отмечает ФАС.

Согласно предложению, перевозчики будут самостоятельно устанавливать размер сбора в пределах до 10 процентов от цены неиспользованного проездного документа. Перевозчики сообщают, что в 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов, в то время как повторно выкупаются лишь 5,9 миллиона мест, а порядка 9 миллионов остаются непроданными.

Новые меры помогут уменьшить количество аннулированных покупок, предотвратить намеренную нехватку предложений и сохранить необходимый объем доступных билетов даже во время сезонного роста спроса, подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что билеты на некоторые поезда дальнего следования начали продаваться за полгода до отправления.

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