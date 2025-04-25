Россиянам разрешили покупать билеты на некоторые поезда за полгода до отправления

ФПК: Билеты на поезда между Москвой и Петербургом начали продавать за полгода

Билеты на некоторые поезда дальнего следования начали продаваться за полгода до отправления. О том, что россиянам разрешили бронировать железнодорожные поездки заранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» (ФПК, «дочка» РЖД).

В источнике отмечается, что речь идет о поездках «Красная стрела» и «Экспресс», которые выполняют маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом.

Также в апреле сделали возможной покупку билетов за 180 дней на маршруты «В Карелию», «Волжский вояж», «Жемчужина Кавказа», «В Карелию», «По Золотому кольцу», «Серебряный маршрут», «Гастротур».

В марте «Китайские железные дороги» (КЖД) впервые после пандемии коронавируса осуществили тестовый запуск пассажирского поезда Пекин — Улан-Батор — Москва по сети РЖД. Поезд состоит из вагонов китайского производства, которых прежде в России не было.