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18:29, 3 марта 2025Путешествия

Китай запустил первый после пандемии поезд Пекин — Москва

РЖД: Китай запустил первый после пандемии поезд Пекин — Москва
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Китайские железные дороги» (КЖД) впервые после пандемии коронавируса запустили в опытную поездку по сети РЖД пассажирский поезд ПекинУлан-БаторМосква. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поезд состоит из вагонов китайского производства, которых прежде в России не было. После тестирования будет решено, продолжит ли состав курсировать регулярно. Пока что поезд будет ходить с 25 февраля по 11 марта 2025 года.

Ранее власти России и Китая запустили туристический и экскурсионный железнодорожный состав «Чанлюйхао». Маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовать в три этапа.

Пассажирское сообщение с Китаем было приостановлено в 2020 году из-за обострения ситуации с коронавирусом. Позже аналогичное решение было принято в отношении Северной Кореи.

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