РЖД: Китай запустил первый после пандемии поезд Пекин — Москва

«Китайские железные дороги» (КЖД) впервые после пандемии коронавируса запустили в опытную поездку по сети РЖД пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поезд состоит из вагонов китайского производства, которых прежде в России не было. После тестирования будет решено, продолжит ли состав курсировать регулярно. Пока что поезд будет ходить с 25 февраля по 11 марта 2025 года.

Ранее власти России и Китая запустили туристический и экскурсионный железнодорожный состав «Чанлюйхао». Маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовать в три этапа.

Пассажирское сообщение с Китаем было приостановлено в 2020 году из-за обострения ситуации с коронавирусом. Позже аналогичное решение было принято в отношении Северной Кореи.