Россия закроет пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Движение поездов по направлениям Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог», Чита — Забайкальск — Пекин, беспересадочных вагонов Москва — Пекин будет приостановлено. Новый режим железнодорожного сообщения с КНР будет введен в ночь на понедельник, 3 февраля.

Отмечается, что беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из российской столицы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва — Забайкальск.

С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. В Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая. Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Президент России Владимир Путин также поручил направить в КНР самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).

По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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