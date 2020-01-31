Россия закрыла авиасообщение с Китаем

Россия закрывает практически все авианаправления с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Речь идет обо всех рейсах, за исключением регулярных маршрутов авиакомпании «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.

Все полеты из российской столицы в Китай и обратно будут выполняться исключительно из терминала F. Отмечается, что новый режим авиасообщения с КНР будет введен в ночь на субботу, 1 февраля.

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Ранее стало известно, что на территории России выявлены первые двое зараженных коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались. 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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