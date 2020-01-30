Россиян призвали отказаться от поездок в Китай

Российским путешественникам рекомендовано отказаться от всех поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью, в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

В ведомстве также заявили, что с четверга, 30 января, для китайских граждан временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда на российскую территорию. Речь, в частности, идет о пунктах пропуска на Дальнем Востоке, в Калининградской области, а также о воздушных, морских, автомобильных и пешеходных пунктах, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем востоке.

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По последним данным, всего от коронавируса погибли 162 человека, заражено почти шесть тысяч. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны. Большинство случаев инфицирования произошло в КНР, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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