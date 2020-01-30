Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал премьер, открывая заседание правительства.

Ранее 30 января сообщалось, что вирус проник во все регионы Китая, включая провинции, автономные, а также специальные административные районы и города центрального подчинения.

По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а количество инфицированных превысило 7,7 тысячи. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны по домам.

Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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