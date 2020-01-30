В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Утверждается, что вирус проник во все регионы страны, включая провинции, автономные и специальные административные районы и города центрального подчинения.
По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а количество инфицированных превысило 7,7 тысячи. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны по домам.
Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.
Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.