В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

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Утверждается, что вирус проник во все регионы страны, включая провинции, автономные и специальные административные районы и города центрального подчинения.

По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а количество инфицированных превысило 7,7 тысячи. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны по домам.

Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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