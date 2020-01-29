Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем будет ограничено прямыми поездами Москва — Пекин и Пекин — Москва. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По остальным направлениям движение поездов будет приостановлено. Ограничение вводится с полуночи 31 января.

По вопросу авиационного сообщения Голикова рассказала, что в течение двух суток Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству россиян, которые возвращаются на родину. Только после этого будет принято решение о режиме полетов в КНР и обратно.

Также вице-премьер рассказала, что пять дальневосточных регионов России — Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края — продлят режим закрытия пешеходных и автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса. В состав штаба вошли 12 человек, среди них — министр транспорта России Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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