В Москве бригады медиков отправят к гостиницам с туристами из Китая

В Москве мобильные медицинские бригады отправят дежурить к гостиницам, где проживает больше всего туристов из Китая. Об этом заявила глава столичного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач города Елена Андреева, сообщает агентство «Москва».

«Уже с сегодняшнего дня выехали первые 40 мобильных бригад — с 6:00 они работают, от департамента здравоохранения Москвы — в те гостиницы, где у нас самое большое количество китайских туристов, где они сегодня находятся», — сказала она.

По словам Андреевой, в таких местах должен вестись постоянный контроль ситуации.

Ранее 29 января глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о мерах, которые будут приняты для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV на территории России. По его словам, ведомство подготовило проект о временных рекомендациях по лечению заболевания. Министр добавил, что его подчиненные получили последние клинические рекомендации от коллег из Китая, которые учтут в документе. 29 января рекомендации распространят по регионам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса. В состав штаба вошли 12 человек, среди них — министр транспорта России Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий.

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