Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса. Об этом сообщается на сайте Правительства.

В состав штаба вошли 12 человек, среди них — министр транспорта России Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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Ранее сообщалось, что новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий. Это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем.

Число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены более 4 тысяч человек. Помимо Китая, больных обнаружили еще более чем в десяти странах.

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