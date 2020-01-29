Назван возможный срок появления коронавируса в России

Новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий. По его словам, это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем.

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Накануне, 28 января, в сети появилось видео госпитализации в Воронеже двоих пациентов с подозрением на коронавирус. На кадрах видно, как двое медицинских работников в костюмах с противоэпидемической защитой на носилках помещают в машину скорой помощи человека в специальном изолирующем модуле. Подход к подъезду, из которого вынесли пациента, перекрыт черно-желтыми лентами.

По состоянию на 28 января число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены 4677 человек. Помимо Китая, больных обнаружили еще более чем в десяти странах.

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