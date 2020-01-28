Коронавирус оказался наиболее опасен для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет

Минздрав России намерен противостоять коронавирусу 2019-nCoV по планам, предусмотренным для особо опасных инфекций первой группы патогенности (наиболее опасных). Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в медицинских кругах.

«По имеющейся информации, наибольшую опасность данный штамм вируса представляет для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет, независимо от расы и социального положения — именно они составляют абсолютное большинство среди погибших и большинство заболевших, — сообщил наш собеседник. — Дети же и беременные женщины практически не заражаются. Смертность от этого патогена пока невысока, но мы исходим из того, что коронавирус 2019-nCoV практически не изучен».

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения РФ готовит приказ о неотложных мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого коронавирусом. Он предусматривает целый комплекс мероприятий, но ничего нового в них нет — эти планы разработаны много лет назад и регулярно корректируются с учетом реальной обстановки. По ним реагировали на вспышки атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа, по ним реагируют и на появление информации о сибирской язве, чуме и других особо опасных инфекциях.

Так, по этим планам при подозрении на заболевание этой разновидностью пневмонии в карантин будут помещаться сам больной и все контактировавшие с ним люди. А вот ближайшее окружение возьмут на учет, но без госпитализации. Если заболевание впервые проявит себя на борту самолета, то в больницу отправятся только непосредственные соседи — рядом, спереди и сзади (правило «трех кресел»), если в поезде — только люди, находившиеся в одном купе с заболевшим.

«Пациенты на время карантина будут помещаться в боксированные корпуса, причем госпитализировать их будут бригады территориальных центров медицины катастроф и специально выделенные бригады скорой помощи, оснащенные специальными противочумными (изолирующими) костюмами типа Л-1 и "Корунд". Они были закуплены при подготовке к чемпионату мира по футболу и сейчас есть в каждом субъекте федерации», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру». Санитарный транспорт будет обязательно проходить дезинфекцию.

По словам источника, приказ дорабатывается в эти часы и должен быть подписан в ближайшее время — с тем, чтобы утренние смены лечебных учреждений были готовы действовать.

Официальным подтверждением этой информации «Лента.ру» не располагает.