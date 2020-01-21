В российских аэропортах усилили досмотр из-за смертельного китайского вируса

В российских аэропортах усилили проверку путешественников, прибывающих рейсами из Китая, в связи с обострением ситуации из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом во вторник, 21 января, сообщили представители авиагаваней, передает Reuters.

Меры были приняты по крайней мере в четырех аэропортах — московских Шереметьево и Внуково, а также в воздушных гаванях в Екатеринбурге и Иркутске. Отмечается, что там ужесточили досмотр с целью выявления инфицированных пассажиров.

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Ранее сообщалось, что российским туристам, выезжающим в Китай, следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться вирусом и не допустить его распространения. В частности, путешественникам рекомендуется оценивать эпидемиологическую ситуацию, избегать посещения рынков, где продаются животные или морепродукты, равно как и зоопарков и любых массовых мероприятий с участием зверей.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли шесть человек. Всего зарегистрирован 291 случай заражения, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде. Известно, что вирус передается от человека к человеку. По подсчетам специалистов, число зараженных может достигать 1,7 тысячи человек. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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