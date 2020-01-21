Раскрыты способы обезопасить себя от смертельного китайского вируса

Российским туристам, выезжающим в Китай, следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться и не допустить распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV. О способах обезопасить себя говорится на сайте Роспотребнадзора во вторник, 21 января.

В частности, путешественникам рекомендуется оценивать эпидемиологическую ситуацию, избегать посещения рынков, где продаются животные или морепродукты, равно как и зоопарков и любых массовых мероприятий с участием зверей. При этом в пищу необходимо употреблять только те продукты, которые прошли термическую обработку, а также бутилированную воду.

Кроме того, россиянам следует регулярно использовать средства защиты органов дыхания, а также мыть руки после посещения общественных мест. В случае появления первых признаков болезни — не заниматься самолечением, незамедлительно обращаться к врачу и информировать медперсонал о времени и месте пребывания в Китае.

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В целом Роспотребнадзор советует отказаться от поездок в Ухань, где была зафиксирована вспышка заболевания, до стабилизации ситуации.

Ранее в ведомстве сообщили, что возможность завоза в Россию смертельного коронавируса нельзя исключить, однако вероятность его распространения низкая. Там уточнили, что генетическая структура этого вируса уже известна, и проводится работа по созданию тест-систем для выявления заболевания. Кроме того, всех прилетевших из Китая пассажиров осматривают с помощью тепловизора, чтобы выявить людей с повышенной температурой.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли шесть человек. Всего зарегистрирован 291 случай заражения, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде. Известно, что вирус передается от человека к человеку. По подсчетам специалистов, число зараженных может достигать 1,7 тысячи человек. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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