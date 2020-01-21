В России допустили рукотворную природу нового вируса из Китая

В природе распространяющегося на территории Китая нового коронавируса нужно разбираться. Необходимо понять, природная это угроза или рукотворная, заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает Regnum.

По его словам, мир действительно «находится на пороге новой угрозы». Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин уже «высказал очень жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур», а значит, проблема «очень серьезная».

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«Нужно разбираться, это угроза природная или преднамеренная мутация короновируса, о котором мы знаем с 1965 года, мы знаем этот вирус с тех времен. Сейчас он стал опасным для организма человека», — сказал Онищенко.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Краевой заявил, что коронавирус представляет биологическую угрозу для населения России. Во время рассмотрения в Госдуме законопроекта о биологической безопасности страны депутаты спросили у Краевого, какие именно угрозы в этой области существуют для России. Он ответил, что инфекция, вызванная коронавирусом в КНР, — это наиболее яркий пример, который можно привести.

В январе ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более 1,5 тысячи человек. По подсчетам специалистов, зараженных может быть около 1,7 тысячи человек. Также в городе Ухань был зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии.

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