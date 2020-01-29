Глава Минздрава рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о мерах, которые будут приняты для борьбы с коронавирусом на территории России. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Мурашко, Минздрав подготовил проект о временных рекомендациях по лечению коронавируса 2019-nCoV. Он добавил, что российское ведомство получило последние клинические рекомендации от коллег из Китая, которые учтут в документе. 29 января рекомендации распространят по регионам.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса. В состав штаба вошли 12 человек, среди них — министр транспорта России Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий.

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