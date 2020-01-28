Госпитализация россиян с подозрением на коронавирус попала на видео

Госпитализацию двоих пациентов с подозрением на коронавирус в Воронеже сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале LIFE SHOT.

На опубликованных кадрах видно, как двое медицинских работников в костюмах с противоэпидемической защитой на носилках помещают в машину скорой помощи человека в специальном изолирующем модуле. Подход к подъезду, из которого вынесли пациента, перекрыт черно-желтыми лентами.

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В правительстве региона «Интерфаксу» заявили, что госпитализированы 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба обратились в поликлинику с симптомами гриппа, уточнил агентству информированный источник.

Ранее сообщалось, что пик распространения китайского смертельного коронавируса 2019-nCoV должен наступить через 7-10 дней. Также стало известно, что заражение вирусом может произойти на расстоянии одного-двух метров.

По состоянию на 28 января число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены 4677 человек. Помимо Китая, больных обнаружили еще в 14 странах. В России заболевших пока обнаружено не было.

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