Названы условия заражения китайским смертельным вирусом

Заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV может произойти на расстоянии одного-двух метров. Об условиях рассказал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван, передает газета «Жэньминь Жибао».

Он отметил, что вирус передается как воздушно-капельным путем, так и контактным: например, через прикосновение грязными руками к глазам. Синван порекомендовал носить маски, мыть руки и меньше общаться с другими людьми на близком расстоянии. Подчеркивается, что слабо выраженные симптомы не означают, что человек не может заразить других.

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Представитель госкомитета также назвал первые признаки заражения — это сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела и слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и невысокой температурой.

Ранее 28 января стало известно, что число жертв коронавируса превысило 100 человек. Отмечалось, что всего в провинции Хубэй заражены 2714 человек. За последние сутки был подтвержден 1291 новый случай заражения.

Ранее китайским эпидемиологам удалось выяснить, что источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань.

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