Появилось фото госпитализации россиян с подозрением на коронавирус

В Воронеже двоих пациентов с подозрением на коронавирус поместили в инфекционный бокс. Госпитализированная женщина недавно вернулась из Китая, сообщает «Интерфакс». Фото госпитализации публикует в своем Telegram-канале Baza.

На появившемся в сети фото двое медицинских работников в костюмах с противоэпидемической защитой на носилках помещают в машину скорой помощь человека в специальном изолирующем модуле. «Это не Китай, это наш Воронеж», — говорится в сообщении издания.

В правительстве региона «Интерфаксу» заявили, что госпитализированы 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба обратились в поликлинику с симптомами гриппа, уточнил агентству информированный источник.

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Как отмечает Роспотребнадзор по региону, пациенты обратились за медпомощью в связи с повышением температуры и катаральными явлениями (насморк, кашель — прим. «Ленты.ру»). «При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что они ранее находились на отдыхе в КНР», — приводит агентство сообщение ведомства.

«В настоящее время пациенты размещены в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату», — говорится в сообщении областного правительства. Уточняется, что тип вируса будет определен в течение трех дней, соответствующие пробы готовятся.

Ранее сообщалось, что пик распространения китайского смертельного коронавируса 2019-nCoV должен наступить через 7-10 дней. Также стало известно, что заражение вирусом может произойти на расстоянии одного-двух метров.

По состоянию на 28 января число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены 4677 человек. Помимо Китая, больных обнаружили еще в 14 странах. В России заболевших пока обнаружено не было.

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