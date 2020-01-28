Мэр зараженного коронавирусом Уханя заявил об отставке

Мэр китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового коронавируса, заявил о готовности уйти в отставку в знак признания вины перед жителями. Об этом Чжоу Сяньван заявил в интервью CCTV.

Мэр сообщил, что решение полностью закрыть город с более чем 10-миллионным населением «было принято впервые в истории человечества». По его словам, таким образом действительно можно сдержать распространение вируса через зараженных людей.

В то же время из-за произошедшего власти, вероятно, оставили негативный след в истории, сказал он. «Однако если это поможет сдержать распространение вируса, (...) я готов взять на себя всю ответственность», — отметил Чжоу Сяньван, добавив, что намерен подать в отставку.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова? Китайская зараза В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян

Градоначальник указал, что людям, которые находятся под карантином, бесплатно предоставляются продукты, готовые обеды и медицинское обслуживание. «Однако некоторые из этих мер все же далеки от совершенства», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что пик распространения китайского смертельного коронавируса 2019-nCoV должен наступить через 7-10 дней. Также стало известно, что заражение вирусом может произойти на расстоянии одного-двух метров.

К 28 января число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены 4677 человек. Помимо Китая больных обнаружили еще в 14 странах.

Китайским эпидемиологам удалось выяснить, что источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru