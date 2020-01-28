Сингапур пригрозил тюрьмой скрывающим информацию о поездках в Китай

Власти Сингапура пригрозили жесткими наказаниями лицам, скрывающим информацию о своих поездках в китайскую провинцию Хубэй. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает ТАСС.

Ведомство сообщило, что устанавливает контакт с двумя тысячами гражданами Китая, посещавшими Хубэй за последние две недели. «По закону они будут помещены под карантин, в случае неподчинения им грозит ответственность», — цитирует агентство заявление Минздрава. В нем же указано, что тем, кто не подчинится новым правилам, может грозить тюрьма.

Предупреждения властей поступили после вспышки коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа. На данный момент в Сингапуре обнаружили семерых инфицированных. Все они — китайцы из провинции Хубэй.

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Ранее стало известно, что официальное число погибших в результате заражения новым вирусом превысило 100 человек. По данным South China Morning Post, инфицировано на данный момент более 4,5 тысячи человек.

26 января китайским эпидемиологам удалось выяснить, что источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань. В конце января в СМИ появились фотографии этого места. С момента начала эпидемии местные власти закрыли рынок.

Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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