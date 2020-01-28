ВОЗ оценила усилия Китая по борьбе с коронавирусом

Усилия Китая по борьбе с коронавирусом привели к рекордным результатам — так оценил действия китайцев генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус, передает РИА Новости.

«С самого начала этой вспышки Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим», — заявил он на встрече с главой МИД Китая Ван И. Гебрейесус имел в виду патоген, ставший причиной вспышки пневмонии, которую вызвал новый тип вируса.

Ранее стало известно, что официальное число погибших в результате заражения новым вирусом превысило 100 человек. По данным South China Morning Post, инфицировано на данный момент более 4,5 тысячи человек.

26 января китайским эпидемиологам удалось выяснить, что источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань. В конце января в СМИ появились фотографии этого места. С момента начала эпидемии местные власти закрыли рынок.

Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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