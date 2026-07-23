На Западе оценили советскую ракету 5В55

MWM: Советская 5В55 была лучшей зенитной ракетой в своем классе

Зенитная управляемая ракета (ЗУР) 5В55, на основе которой хотят разработать европейско-украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), была лучшим перехватчиком в своем классе. Возможности советского изделия оценило западное издание MWM.

«5В55, принятая на вооружение в 1978 году, во многих отношениях была самой совершенной ракетой класса "земля-воздух", которой она оставалась на протяжении более десяти лет. Ракета может поражать цели, летящие на высотах от нескольких метров над землей до более чем 25 километров», — говорится в материале.

ЗУР семейства 5В55 использовали в составе зенитных систем С-300. Ракета с бесконтактным радиолокационным взрывателем несет боевую часть весом 133 килограмма. Базовая 5В55К способна поразить самолет на дальности до 47 километров.

Ранее журнал MWM писал, что украинский перехватчик FP-7.x разработали на основе 5В55. Изделие будут использовать в составе перспективной европейско-украинской системы ПВО Freya.