Предсказан пик распространения китайского смертельного вируса

Пик распространения китайского смертельного коронавируса 2019-nCoV должен наступить через 7-10 дней. Об этом сообщил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает портал Sina.

«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать», — добавил он. Глава комиссии также подчеркнул, что Китай вряд ли ждет масштабное распространение вируса.

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Ранее стало известно, что заражение вирусом может произойти на расстоянии одного-двух метров. Первые признаки заражения — это сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела и слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и невысокой температурой.

28 января стало известно, что число жертв коронавируса превысило 106 человек. Отмечалось, что всего заражены 4677 человек. Помимо Китая больных обнаружили еще в 14 странах.

Китайским эпидемиологам удалось выяснить, что источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань.

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