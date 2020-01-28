«Арбидол» пообещал предотвратить коронавирус и заинтересовал ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заинтересовалась новой рекламой «Арбидола», в которой указано, что это борющийся с коронавирусом препарат. Как передает РИА Новости, ведомство получило жалобу от одного из граждан страны.

Глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина пояснила, что сотрудники ведомства уже ознакомились с рекламным роликом. По ее словам, утверждение об использовании препарата для предотвращения или лечения китайского коронавируса 2019-nCoV «требует дополнительной оценки».

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«Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата», — добавила она. Производитель «Арбидола», компания «Отисифарм», с 26 января в радиорекламе позиционирует его как средство против коронавируса. В записи также ссылаются на исследования, якобы доказавшие активность препарата против коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Китае приступили к разработке вакцины от коронавируса. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Xu Wenbo) сообщала, что в настоящее время специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань, где находилось большинство заболевших. Власти КНР признали распространение заболевания по стране. 22 января Ухань был закрыт, позже были перекрыты и некоторые соседние города. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек.

В России, согласно заявлениям властей, не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Однако есть подтвержденные больные в граничащих с РФ китайских регионах. Несколько случаев заболевания зафиксированы в США, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде.

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