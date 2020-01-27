Врач дал советы по защите от коронавируса

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по защите от китайского коронавируса 2019-nCoV. Рекомендации он опубликовал на YouTube-канале.

«Болезнь лечится как обычный грипп, симптоматически, меры профилактики такие же, как для обычного гриппа», — отметил он. По словам Комаровского, среди тех, кто тяжело заболел — в основном пожилые люди и дети. У заболевания нет особых симптомов, они похожи на те, что диагностируют и при ОРВИ, уточнил он.

Среди главных советов Комаровского — защищать слизистые оболочки и пить много жидкости, а при первых признаках заболевания оставаться дома. Педиатр также порекомендовал меньше обниматься и меньше бывать в общественных местах, хорошо питаться, тепло одеваться и не нервироваться.

По последним данным, в Китае подтверждены 2794 случая заболевания, под подозрением находятся еще более 3,8 тысячи человек. От коронавируса погибли 80 человек.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань, где находилось большинство заболевших. Власти КНР признали распространение заболевания по стране. 22 января Ухань был закрыт, позже были перекрыты и некоторые соседние города. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек.

В России, согласно заявлениям властей, не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Однако есть подтвержденные больные в граничащих с РФ китайских регионах. Несколько случаев заболевания зафиксированы в США, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде.

Комаровский — врач-педиатр, писатель и телеведущий. Он ведет телепередачу «Школа доктора Комаровского» и рубрику «Спросите доктора Комаровского» в новостях на «Карусели», а также передачу «Микстура-шоу» на Русском радио.

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