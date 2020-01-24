Распространение смертельного вируса по миру напугало россиян

Распространение китайского коронавируса 2019-nCoV по миру напугало россиян. Русскоязычные пользователи предполагают в сети, что власти утаивают реальное число жертв нового вируса.

Многих беспокоит, как отличить обычную простуду от смертельного вируса.

Некоторые задаются вопросом, может ли коронавирус передаться через посылку из Китая.

В качестве мер предупреждения дальнейшего распространения болезни часть юзеров предлагают временно прекратить транспортное сообщение с Китаем.

Пользователи также предполагают, в какой стране они могли бы спастись от вируса.

Некоторые пользователи YouTube в комментариях под роликами о коронавирусе высказывают версии о том, что СМИ преуменьшают данные о погибших от 2019-nCoV. «Говорят о трех умерших (на момент публикации комментария — прим. «Лента.ру»), хотя, зная СМИ, там уже как минимум несколько сотен копыта откинули», — написал Ernest. Юзер Lena Matuhina предположила, что инфекция уже достигла России. «Я подозреваю, что уже этот вирус в России. У нас в городе в школах половина классов пусты», — заявила она.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань, где находилось большинство заболевших. 22 января Ухань был закрыт: власти временно отменили авиарейсы, автобусы и поезда из города. По последним данным, в общей сложности зафиксировано 617 случаев поражения новым вирусом, в том числе 17 летальных исходов. Несколько случаев коронавируса зафиксированы за пределами КНР — например, в Таиланде, Японии и США.

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