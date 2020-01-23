Оценена угроза заразиться вирусом через посылки из Китая

Китайские товары и упаковка посылок не представляют угрозы для потребителей. Доказательств, что через них можно заразиться вирусом, нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Алиэкспресс Россия».

«Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски», — оценил ситуацию собеседник агентства. Он добавил, что компания взаимодействует с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами.

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Китайская почтовая служба China Post в свою очередь пообещала уделять особое внимание посылкам, которые проходят через отделение в городе Ухань — именно там зафиксировано большинство случаев заражения. Такие посылки пообещали дополнительно дезинфицировать.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно в декабре 2019-го. Доказано, что болезнь может передаваться от человека к человеку. По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV уже достигло 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Власти страны закрыли въезд и выезд из города Хуанган с населением в 7,5 миллиона человек. Кроме того, из-за распространения вируса с 25 января будет закрыт доступ в главный музейный комплекс страны — Запретный город (Гугун) в Пекине.

Случаи заражения зафиксированы за пределами Китая: в частности в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и Сингапуре. О заболевших в России пока не сообщалось. В МИД рекомендовали россиянам, планирующим поездки в затронутые болезнью регионы, учитывать ситуацию. На всех пунктах пропуска в страну усилили контроль.

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