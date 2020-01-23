Заражение смертельным вирусом из Китая у госпитализированных с ОРВИ исключили

У госпитализированных из аэропорта Пулково с подозрением россиянина и гражданина КНР исключили заражение китайским коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, оба пациента находятся в инфекционной больнице, их лечат от ОРВИ. В Роспотебнадзоре отметили, что состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

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Официальные диагнозы гражданина КНР и России, госпитализированных из аэропорта Пулково с подозрением на заражение смертельным китайским короновирусом, были названы ранее. В больнице имени Боткина сообщили, что пациенты пройдут углубленное обследование и получат необходимую медицинскую помощь.

В связи с распространением короновируса Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Все приезжающие в страну должны заполнить специальную анкету и измерить температуру.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV уже достигло 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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