Названы официальные диагнозы прилетевших из КНР россиянина и китайца

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу назвали официальные диагнозы прилетевших из КНР пассажиров, информацию об этом опубликовал «Интерфакс».

Отмечается, что оба мужчины госпитализированы в инфекционную больницу имени Боткина, им поставлен диагноз ОРВИ. Больные с респираторной инфекцией обратились за медицинской помощью в среду, 22 января. Пациенты пройдут углубленное обследование и получат необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что за пассажирами, которые летели из Шанхая в Петербург на одном самолете с предполагаемым носителем смертельного коронавируса, будет установлено медицинское наблюдение.

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В связи с ситуацией Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Все приезжающие в страну должны заполнить специальную анкету и измерить температуру.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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