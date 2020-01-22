Появились подробности госпитализации пассажира с подозрением на китайский вирус

У госпитализированного с подозрением на заражение коронавирусом из Китая пассажира аэропорта Пулково пока нет окончательного диагноза, у него подозревают ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

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По словам собеседника агентства, пассажир, прилетевший из КНР, сам обратился за медицинской помощью. Он жаловался на температуру в 38 градусов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача больницы имени Боткина Алексея Яковлева, в общей сложности из аэропорта госпитализировали двоих пассажиров: граждан КНР и России. «Подозрение на ОРВИ. Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования. [Постановка диагноза] занимает не одну секунду. Нас интересуют люди, которые были в Китае», — пояснил врач.

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О первом возможном случае заражения вирусом на территории России стало известно ранее, 22 января. Госпитализированный мужчина прибыл на самолете из Шанхая. Известно, что он летел с пересадками в Красноярске и Москве.

Ранее из-за распространения вируса Роспотребнадзор распорядился усилить санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Для этого приехавшие в страну иностранцы должны будут заполнить специальную анкету и измерить температуру.

Смертельный коронавирус передается от человека к человеку. Основные симптомы инфицирования — высокая температура, кашель с мокротой, утомление. По последним данным, в Китае умерли 17 заболевших. Предположительно, заражены могут быть до 1,7 тысячи человек.

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