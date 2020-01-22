В России рассказали о тестировании пациентов с подозрением на китайский вирус

Обследование госпитализированных с подозрением на коронавирус из Китая пассажиров аэропорта Пулково займет несколько дней. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сейчас идет стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Результаты будут известны через несколько дней», — сказал он.

По словам главного врача больницы имени Боткина Алексея Яковлева, врачи занимаются диагностикой. «Один россиянин прилетел из Китая, другой — китайский студент, который прилетел в Петербург раньше, не сегодня», — уточнил он в разговоре с агентством.

О первом возможном случае заражения вирусом на территории России стало известно ранее, 22 января. Госпитализированный мужчина прибыл на самолете из Шанхая. Известно, что он летел с пересадками в Красноярске и Москве.

Из-за распространения вируса Роспотребнадзор распорядился усилить санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Для этого приехавшие в страну иностранцы должны будут заполнить специальную анкету и измерить температуру.

Основные симптомы вируса — высокая температура, кашель с мокротой, утомление. По последним данным, в Китае умерли 17 заболевших. Предположительно, заражены могут быть до 1,7 тысячи человек.

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