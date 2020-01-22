В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.

Мужчина прибыл на самолете из Шанхая. Никаких подробностей о его самочувствии и симптомах болезни собеседник издания не сообщил. «Пациента пока не привезли, поэтому уточнять нечего», — отметил Яковлев.

Ранее Telegram-канал Mash писал о неком 23-летнем Армане К., которого везут из Пулково в медучреждение. Он прибыл в Петербург из китайского города с пересадками в Красноярске и Москве. Медиков заранее предупредили, что речь идет именно о китайском вирусе.

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