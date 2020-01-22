В Санкт-Петербурге у авиапассажира заподозрили смертельный китайский вирус

Из петербургского аэропорта Пулково госпитализировали пассажира с подозрением на смертельный китайский коронавирус. Об этом в среду, 22 января, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, 23-летний гражданин России прибыл рейсом из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве. По прибытии стало известно, что у него повышена температура тела до 38 градусов. В настоящее время пассажир находится в больнице под наблюдением врачей.
В то же время Telegram-каналу «360» очевидцы рассказали, что госпитализирован был китайский гражданин. В департаменте здравоохранения Санкт-Петербурга каналу заявили, что слышат о произошедшем впервые.
Издание Baza, в свою очередь, сообщает о двух госпитализированных в петербургскую Боткинскую больницу. Известно, что один из них сам пришел в медпункт аэропорта и заявил о высокой температуре. При этом в авиагавани в качестве предварительного диагноза назвали ОРВИ.
Ранее с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализировали пассажирку из аэропорта Хабаровска. Женщина прибыла в Россию из Харбина ночным рейсом 21 января. По результатам проверки всех пассажиров оказалось, что у одной из туристок значительно повышена температура.
По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до девяти человек. Всего зарегистрировано около 440 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.