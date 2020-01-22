Число погибших от нового китайского вируса возросло до девяти

Число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до девяти человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению.

Все случаи зафиксированы в провинции Хубэй, где произошли первые заражения новым вирусом.

Количество заболевших увеличилось до 440 человек.

Ранее, 21 января, сообщалось о четырех погибших и почти 200 случаях заражения коронавирусом.

22 января состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения из-за нового смертельного коронавируса 2019-nCoV. Там будут выработаны рекомендации для борьбы с ним. Уже известно, что он может передаваться от человека к человеку.

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