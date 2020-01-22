В российском аэропорту у пассажирки заподозрили смертельный китайский вирус

Из аэропорта Хабаровска госпитализировали пассажирку из Китая, так как заподозрили у нее смертельный коронавирус. Об этом сообщила начальница пресс-службы российской авиагавани Анастасия Хаустова, пишет «Сибирь.Реалии».

Отмечается, что женщина прибыла в Россию из Харбина ночным рейсом во вторник, 21 января. По результатам проверки всех пассажиров оказалось, что у одной из туристок значительно повышена температура. Ее доставили в одну из местных больниц из-за подозрения на инфицирование.

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Ранее сообщалось, что в российских аэропортах усилили проверку путешественников, прибывающих рейсами из Китая, в связи с обострением ситуации из-за смертельного коронавируса. Меры были приняты по крайней мере в четырех аэропортах — московских Шереметьево и Внуково, а также в воздушных гаванях в Екатеринбурге и Иркутске. Отмечается, что там ужесточили досмотр с целью выявления заболевших пассажиров.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до девяти человек. Всего зарегистрировано около 440 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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